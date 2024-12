Dramat Kubackiego, Thurnbichler rozwiał wątpliwości. Wyjaśnił przyszłość mistrza

Kubacki zostaje na Turnieju Czterech Skoczni. Thurnbichler bez złudzeń

Kubacki, aby poprawić swoją sytuację, zdecydował się na trening w okresie między konkursami w Engelbergu i Turniejem Czterech Skoczni. Początkowo do Niemiec miał polecieć Kamil Stoch, ale on odpuścił start, aby poprawić swoją formę spokojnie pracując w ciszy z dala od kamer, co już w karierze mu pomagało. W związku z tym do Oberstdorfu poleciał właśnie Kubacki. Jego skoki nie uległy jednak żadnej poprawie i przepadł w kwalifikacjach, zajmując 53. miejsce.