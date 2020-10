NBA. Gary Payton dojrzał do tego, by zostać trenerem

Jeden z najlepszych koszykarzy NBA w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, dwukrotny mistrz olimpijski Gary Payton przyznał, że dojrzał do tego, by rozpocząć pracę trenerską. "Mam wiedzę i chcę się nią podzielić" - powiedział.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Zawodnik NBA Zach LaVine zaskoczył swoją ukochaną. Tego się nie spodziewała! Wideo INTERIA.TV

Jeden z czołowych koszykarzy NBA w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku, dwukrotny mistrz olimpijski Gary Payton przyznał, że dojrzał do tego, by rozpocząć pracę trenerską.

Reklama

"Chcę się podzielić wiedzą, którą mam" - powiedział. 52-letni Payton, mający przezwisko "The Glow" ("Rękawica"), ze względu na umiejętności defensywne, m.in. przechwytywanie podań rywali, występował na parkietach NBA przez 17. sezonów m.in. w Seattle SuperSonics (najdłużej w karierze w latach 1990-2003), Los Angeles Lakers i Miami Heat, gdzie zdobył jedyne mistrzostwo (2006). Był wybierany dziewięć razy do Meczu Gwiazd i tyle samo do pierwszej piątki NBA, a w 1996 r. został uznany najlepszym obrońcą. Ostatnio był trenerem zespołu koszykówki 3x3.

"Przed laty miałem propozycje, by zostać trenerem, ale to nie był właściwy czas (na takie decyzje - red). Wierzę, że teraz jestem na to gotowy. Mam wiedzę i chcę się nią podzielić z młodszymi" - powiedział portalowi "Yahoo Sports".

W 2013 roku został wprowadzony do Galerii Sław NBA. Sukcesy osiągał także z reprezentacją USA, z którą zdobył dwa złote medale olimpijskie - w 1996 roku w Atlancie i cztery lata później w Sydney.

olga/ sab/