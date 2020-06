Napastnik Edinson Cavani i obrońca Thomas Meunier nie zagrają w sierpniowych meczach Ligi Mistrzów w barwach Paris Saint-Germain. Obaj odejdą z klubu z końcem czerwca, kiedy wygasają ich kontrakty.

Mistrzowie Francji są jedną z czterech drużyn, które zapewniły sobie już udział w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zanim pandemia koronawirusa nie przerwała rozgrywek. W tym tygodniu kluby dowiedziały się, że dokończą imprezę w sierpniu, a gospodarze swoistego turnieju będzie Lizbona.

Cavani do PSG trafił w lecie 2013 roku z Napoli i strzelił 200 goli w 301 meczach we wszystkich rozgrywkach, wygrywając ligę sześć razy na siedem sezonów klubie.



Z kolei Meunier przyszedł do Paryża w 2016 roku z FC Brugge, grając zarówno na prawej obronie jak i pomocy.



Będący w takiej samej sytuacji jak Urugwajczyk i Belg, Thiago Silva oraz Layvin Kurzawa mają zostać przynajmniej do końca rozgrywek Ligi Mistrzów.

Ligue 1 zakończyła rozgrywki w trakcie trwania pandemii. Mistrzem Francji został PSG.

Zdjęcie Thomas Meunier (z lewej) i Edinson Cavani / AFP

Pawo