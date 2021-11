Payet przygotowywał się do wykonywania rzutu rożnego, kiedy został trafiony butelką i upadł na ziemię. Natychmiast udzielono mu pomocy medycznej, do głowy przyłożono lód. Zawodnik OM po chwili wstał, a oba zespoły zeszły do szatni, wysłane tam przez sędziego Ruddy'ego Bouqueta. Po prawie dwóch godzinach przerwy ostatecznie ogłoszono, że mecz nie zostanie rozegrany w tym terminie.

Co prawda początkowo wyglądało, że po krótkiej przerwie pojedynek zostanie wznowiony. Piłkarze gospodarzy wyszli nawet na ponowną rozgrzewkę, nie zamierzali tego zrobić natomiast gracze Marsylii, którzy zostali w szatni. W końcu podjęta decyzję o odwołaniu meczu.



Jean-Michel Aulas, prezes Lyonu, stwierdził, że klub "przeprasza" Payeta, dodając, że "sprawca został natychmiast namierzony i złapany".



"Sędzia wezwał wszystkich po raz drugi, mówiąc, że zmienił zdanie" - powiedział Aulas na temat zakończenia spotkania. Arbiter w wywiadzie telewizyjnym stwierdził jednak, że nigdy nie zamierzał go wznawiać.



Skandal w Ligue 1. W poniedziałek zbierze się komisja dyscyplinarna Ligue 1

Podczas przerwy oświadczenie wydała LFP, czyli organ zarządzający rozgrywkami Ligue 1. Napisano w nim, że LFP ma "żal" do lokalnych władz, które chciały wznowić pojedynek. Poza tym dodano, że Payet był także obrażany z trybun po tym, jak trafiono go butelką.



W poniedziałek zbierze się komisja dyscyplinarna LFP, by zająć się sprawą.



To kolejny raz, gdy mecz francuskiej ekstraklasy jest przerywany. Tak było w Nicei w sierpniu, gdy piłkarze Marsylii zostali zaatakowani przez miejscowych kibiców, którzy nie tylko rzucali przedmiotami, ale i wbiegli na murawę. Nice ukarano dwoma ujemnymi punktami, w tym jednym w zawieszeniu. To spotkanie rozegrano ostatecznie w październiku na neutralnym terenie.

Z kolei druga połowa meczu pomiędzy RC Lens a Lille OSC została opóźniona o około pół godziny po tym, jak kibice obu drużyn rzucali w siebie różnymi przedmiotami, a potem na murawie pojawili się ludzie, zmuszając policję i ochronę do interwencji.



