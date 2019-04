Ligue 1. Bruno Genesio nie będzie już trenerem Lyonu. Teraz Blanc?

Jeszcze przed dwoma tygodniami wydawało się, że Bruno Genesio przedłuży kontrakt, ale dzisiaj trener Lyonu zapowiedział, że po sezonie odchodzi z klubu. Wśród szkoleniowców, którzy mogą go zastąpić wymienia się m.in. Laurenta Blanka.

Wiele wskazywało na to, że wszechwładny w Lyonie prezydent OL Jean-Michel Aulas zamierzał przedłużyć umowę z Genesio. Zapowiedział nawet, że informację w tej sprawie ogłosi oficjalnie pod koniec marca. Ze źródeł zbliżonych do kierownictwa klubu wynikało, że będzie ona pozytywna. A jednak ostatnie tygodnie, w szczególności trzy nieoczekiwane porażki - z Rennes, Dijon i Nantes -zmieniły wszelkie plany. Przede wszystkim ta pierwsza, w półfinale Pucharu Francji, który był jasno określonym celem na zdobycie trofeum w sytuacji, gdy w lidze Lyon nie ma możliwości, aby rywalizować z PSG.

- Chciałem w tym sezonie awansować do ćwierćfinału Ligi Mistrzów (Lyon przegrał z Barceloną w 1/8 finału - red.), a także do przyszłorocznej edycji Champions League. To drugie jest jeszcze możliwe - przypomniał Genesio. - Od pewnego czasu muszę mierzyć się w klubie z negatywną atmosferą - mówił trener, uzasadniając swoją decyzję "po długiej rozmowie z Aulasem".

Kto może go zastąpić? Wcześniej pojawiały się nazwiska Jose Mourinho i Rafy Beniteza, którzy najpewniej sondowali w ten sposób francuski rynek, teraz najczęściej wymieniany jest Laurent Blanc, były selekcjoner reprezentacji Francji i trener Bordeaux oraz PSG. Po odejściu z Paryża w 2016 roku nigdzie nie pracował, ale już zapowiedział, że od przyszłego sezonu wróci na ławkę.

Zdjęcie Bruno Genesio / AFP