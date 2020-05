Klubowy kolega Kamila Glika Cesc Fabregas podzielił się w mediach społecznościowych fantastyczną wiadomością. Jego 95-letnia prababcia wygrała walkę z koronawirusem i wyzdrowiała!

Z koronawirusem nie ma żartów. Pandemia zbiera śmiertelne żniwo na całym świecie, a w grupie ryzyka znajdują się zwłaszcza osoby starsze, który muszą na siebie szczególnie uważać.

SARS-CoV-2 można jednak pokonać nawet w podeszłym wieku. Doskonałym tego przykładem jest prababcia Fabregasa, która wyzdrowiała z Covid-19 w wieku 95 lat.

Pomocnik AS Monaco oznajmił to światu poprzez wzruszający wpis w mediach społecznościowych, publikując także zdjęcie uśmiechniętej kobiety.

- Ma 95 lat i pokonała koronawirusa. Wczoraj wynik jej testu był negatywny. Moja prababcia jest superbohaterką, ale nic nie byłoby możliwe bez pomocy wszystkich pielęgniarek i doktorów, którzy pomagają ludziom. Darzę ich wielkim szacunkiem za to, co robią dniami i nocami. Ogromne podziękowania dla was - dziękował służbie zdrowia na Instagramie Fabregas.