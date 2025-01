Wojciech Gola może zostać sąsiadem Elona Muska. Wypalił. "Chodzą słuchy"

Apartamentowiec na Złotej 44 to miejsce, w którym mieszkania, nawet te najmniejsze, kosztują grube miliony złotych. Mieszkają w nim jedynie wielkie gwiazdy. Część apartamentów stoi też pusta, są jedynie finansowym zabezpieczeniem dla inwestorów.

Wojciech Gola sąsiadem Elona Muska?

Gola w rozmowie z JastrząbPost dowiedział się, że jego sąsiadem może zostać Elon Musk. Choć on sam wyprowadza się niebawem z apartamentowca do własnego domu, który zbudował na warszawskim Wilanowie, to nie wiadomo, czy nie zdąży jeszcze spotkać amerykańskiego miliardera. Okazało się, że jedna znana postać ponoć ma wykupione mieszkanie przy Złotej 44, ale nigdy nie była tu widziana. Reklama

"Co do Elona - ciekawie. I też ciekawie, ile w tym jest prawdy. Chodzą słuchy, że Robert Lewandowski też ma tu mieszkanie, ale nikt go nigdy nie widział. Ten apartament na 52. piętrze jest tym najwyżej, z pięknym widokiem. Jest dwupoziomowy i ciężko w Warszawie o coś bardziej ekskluzywnego" - mówił w rozmowie z portalem współzalożyciel FAME MMA.

Wojciech Gola opowiedział o tym, jak mieszka się przy Złotej 44

Mieszkania na Złotej 44 można też wynajmować, co niektórzy chętnie robią. Wojciech Gola zdradził, jak mieszka się w słynnym budynku i z czym to się wiąże. Dla niektórych jest to bardzo wysoki koszt, bo wynajem potrafi słono kosztować.

"Jest to bardzo prestiżowy budynek. Bardzo restrykcyjny, jeśli chodzi o zasady. Dużym plusem jest to, że mieszkamy w centrum, mamy siłownię, basen, saunę. (...) O wspólnocie na Złotej nie chciałbym się wypowiadać. Czynsze są różne. Ale jeśli chodzi o wynajem, to tak od 20, 30 tysięcy w górę" - przekazał.

Wojciech Gola / Baranowski / AKPA