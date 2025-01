Przełomowa decyzja ws. kibiców Wisły Kraków. Królewski reaguje na list, to już pewne

Ruch Chorzów wpuści kibiców Wisły Kraków. Prześmiewczy list do Królewskiego

- W związku z powyższym oraz biorąc pod uwagę możliwość przyjazdu w dniu meczu do Chorzowa różnych pozytywnie nastawionych grup kibiców krakowskich, szukających okazji do fanatycznego wspierania swojej drużyny, zarząd Ruchu Chorzów SA informuje, że mecz pomiędzy Ruchem Chorzów a Wisłą Kraków zostanie rozegrany z udziałem kibiców Białej Gwiazdy w liczbie co najmniej kilkunastu tysięcy - dodano w liście do Jarosława Królewskiego.