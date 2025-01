Szalony mecz Barcelony, a dzień później takie wieści. Koniec sagi, już przesądzone

To był jeden z najbardziej szalonych meczów w historii. FC Barcelona , dzięki bramce Raphinhi w ostatniej doliczonej minucie, pokonała Benfikę 5:4 i dopisała sobie trzy cenne punkty w tabeli Ligi Mistrzów . Spotkanie obfitowało w bramki, sędziowskie kontrowersje, zwroty akcji, i bramkarskie błędy. O tym ostatnim boleśnie przekonał się Wojciech Szczęsny , który znowu, mimo wygranej Barcelony, musi mierzyć się ze sporą krytyką po swoim występie.

Kibice Barcelony mogą chłodzić szampany. Ważne wieści ws. umów kluczowych piłkarzy

W kontekście Barcelony dzień po meczu głośno jest m.in. o Wojciechu Szczęsnym, ale już niebawem temat ten może zostać zastąpiony przez bardzo ważne i długo wyczekiwane ogłoszenia. Wiele skazuje bowiem na to, że piłkarz, co do którego w ciągu ostatniego miesiąca mówiło się, że najpewniej odejdzie z klubu, podpisze nową umowę.