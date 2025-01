Usyk czekał na rywala, padła deklaracja ws. końca kariery. Tuż przed galą w Rijadzie

Po zwycięstwie nad Tysonem Furym w rewanżowej walce Ołeksandr Usyk na dobre rozsiadł się na szczycie rankingu najlepszych bokserów świata. Ukrainiec całkowicie ją zdominował, a na horyzoncie nie widać rywala, który byłby w stanie go pokonać. W związku z tym pojawiły się plotki, że 38-latek miałby rozważać powrót do starej kategorii wagowej.

Co dalej z karierą Usyka? Ukrainiec czeka na rywala

W wadze junior ciężkiej prawdopodobnie rywalizacja stałaby się dla niego dużo bardziej wymagająca. A to z powodu obciążeń dla organizmu związanych ze zbiciem wagi i dostosowaniem się do innych warunków w ringu. A to dla wielu znakomitych pięściarzy potrafiło stanowić przeszkodę nie do przeskoczenia.