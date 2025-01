Wielka zmiana u Igi Świątek, legenda ogłasza. Właśnie na to czekała Polka

Przed nami decydująca faza rywalizacji na kortach Australian Open. Iga Świątek w imponującym tylu awansowała do półfinału, nie tracąc po drodze żadnego seta. Ekscytacji w związku z grą Polki nie kryje była austriacka tenisistka Barbara Schett. 48-latka opowiedziała w rozmowie z Eurosportem o wielkiej zmianie widocznej u Polki, nazywając ją wprost "kandydatką do tytułu". To chwila, na którą czekała nasza tenisistka.