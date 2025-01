Coraz głośniej o konsekwencjach dla Szczęsnego. Flick może podjąć jednoznaczną decyzję

Szczęsny z kolejną szansą? Są nowe doniesienia z Hiszpanii

W drugiej połowie meczu Szczęsny popisał się jednak paroma ważnymi interwencjami, a w dodatku Barcelona wygrała po szalonym meczu, co również zmieniło optykę na błędy golkipera. Nie zmienia to jednak faktu, że konsekwencje pomyłek mogły być dla Szczęsnego bolesne. Mówiło się, że może już nie dostać szansy od Flicka. Nieco inaczej patrzą na to dziennikarze z Hiszpanii. TVP Sport zebrało opinię kilku z nich.