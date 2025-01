Iga Świątek była w gronie faworytek Australian Open, choć nie był to do tej pory jej "ulubiony" turniej. W rywalizacji juniorskiej, wspólnie z Mają Chwalińską, grały nawet w Melbourne o tytuł w deblu, ale to dawne czasy. Osiem lat temu obie Polki miały po 15 lat, Iga dopiero zaczynała swoje starty w zawodach ITF, czyli poziom niżej niż cykl WTA.