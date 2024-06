Wybuch talentu. 19-latek pobił rekord Polski. Jest nadzieja przed igrzyskami

Dla mnie to były pierwsze mistrzostwa Polski, a jednocześnie setne w historii i wygrałem je. To dla mnie wielki wyczyn. Jestem bardzo szczęśliwy. Celowałem w rekord Polski. Coś takiego obudziło się we mnie po mistrzostwach Europy w Rzymie. Tam pobiegłem na zmianie 45,39 sek., a nie było to bieg na maksa. Wiedziałem zatem, że stać mnie ten rekord Polski. W głowie miałem nawet - i to bardzo - by pobiec poniżej 45 sekund. Kątem oka spoglądałem nawet, jaki może być czas na mecie. Skończyło się na 45,25 sek. To dla mnie świetny wynik. Znowu w jeden sezon poprawiłem się o pół sekundy. Mam nadzieję, że kolejne sezony też tak będą wyglądać

~ powiedział Szwed.