Paweł Fajdek odzyskał tytuł i dostał tlenu. Bardzo ważny moment przed igrzyskami

Nie wiem, czy coś wam mówi ten wynik, ale 80,02 m, to dla mnie bardzo ważny rezultat. To przecież 24 lata temu z takim wynikiem mój trener Szymon Ziółkowski został mistrzem olimpijskim. Fajna symbolika. To daje mi spokój, bo oznacza, że praca oddaje. Stopniowo zbliżamy się do bardzo dobrych wyników

~ przyznał Fajdek.