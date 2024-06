Sensacyjny bohater lekkoatletycznych mistrzostw Polski. Grad rekordów i wyjazd na igrzyska

Zaskakujące rekordy Jakuba Szymańskiego

Trochę miałem niedosytu, jak zobaczyłem wyniki, że jednak nie jestem samodzielnym rekordzistą. To mi jednak nie ucieknie, bo jestem jeszcze młody. Ten bieg, to było moje przełamanie. Teraz dopiero się zacznie

Szymański pobił rekord kraju, choć jego technika jeszcze mocno szwankuje. Nasz płotkarz jest zbyt szybki i przez to często gubi się na płotkach. Tym razem jednak wszystko zagrało. To szósty w tym roku wynik w Europie.

- Przez cały bieg wytrzymałem sztuczne pochylenie. Dawałem szyję do przodu, choć nie jest to naturalne. Ona jednak pociągnęła cały tułów za sobą. Kąty biegowe były ciągłe napierające i dzięki temu bardzo trudno jest zrobić złe wejście na płotek. To mi pomogło szybko biegać - tłumaczył Szymański zawiłości techniczne.

- Dla mnie to, co zrobiłem, jest szokiem. Pewnie tak naprawdę dotrze to do mnie nieco później - dodał.