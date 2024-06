Dramat Polaka, zabrakło 0,01 sekundy. Ewa Swoboda chwyciła go w ramiona

Krzysztof Kiljan do ostatniego momentu walczył o kwalifikację olimpijską. Musiał spełnić określone wymogi, by liczyć się jako zawodnik mający szansę, by pojechać na igrzyska. Bieg na 200 metrów przez płotki podczas mistrzostw Polski sprawił, że biegacz nie znajdzie się na liście olimpijczyków. Kamery TVP uchwyciły, jak po biegu podeszła do niego Ewa Swoboda. Ona i Kiljan są życiowymi partnerami i biegaczka chciała go pocieszyć. Wzruszające obrazki.