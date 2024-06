Cudowna życiówka za plecami Natalii Kaczmarek. Świetne wieści dla Aniołków

48.98 s - to od niespełna trzech tygodni rekord Polski, który należy do Natalii Kaczmarek. Z takim czasem zdobyła złoto mistrzostw Europy w Rzymie, nawet biegnąc na "pół gwizdka" w finale mistrzostw Polski, i tak byłaby zdecydowaną faworytką do swojego kolejnego tytułu mistrzyni Polski. Ale jak sama powiedziała po biegu, "nie bagatelizuje tych startów, bo rywalizuje z dziewczynami, z którymi się lubi".

