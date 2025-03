Polska mistrzyni Europy błysnęła w środku nocy. Profesorski występ w stawce gwiazd

Rok temu w Glasgow w biegu eliminacyjnym halowych mistrzostw świata Anna Wielgosz pobiła rekord życiowy, pobiegła o dwie sekundy szybciej niż w piątek nad ranem polskiego czasu w kolejnym czempionacie w Chinach. Tyle ze wtedy nie awansowała do półfinału zmagań na 800 metrów, a teraz uczyniła to bardzo pewnie. Miała bowiem wszystko pod swoją kontrolą. Mistrzyni Europy z Apeldoorn zapowiedziała też, że to nie jest jej ostatnie słowo.