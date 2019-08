Robert Sobera w skoku o tyczce (5,71) i Krystian Zalewski w biegu na 3000 m z przeszkodami (8.28,99) wypełnili w trakcie mistrzostw Polski w Radomiu minima PZLA na jesienne mistrzostwa świata w Dausze. "Królami" sprintu zostali Dominik Kopeć i Ewa Swoboda.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polscy lekkoatleci zdobyli drużynowe mistrzostwa Europy pierwszy raz w historii! Wideo INTERIA.TV

- Idealnie udało się wstrzelić i aż trudno uwierzyć. Śmieję się, to lata doświadczenia i stąd taki idealny wynik - powiedział Zalewski, który na ostatnich dwóch kilometrach rywalizował już tylko z czasem. - Oczywiście, że patrzyłem na tablicę z wynikami i szybko przeliczałem w pamięci, na szczęście się udało i mogę teraz ze spokojną głową przygotowywać się do mistrzostw świata.

Reklama

Po biegu, gdy spojrzał na tablicę z czasem, tylko złapał się za głowę. Minimum wynosiło 8.29,00.

Sobera wraca do światowej czołówki po serii kontuzji. Podchodzi do tego bez emocji i ze spokojem. - Po prostu wiedziałem, że jestem przygotowany na taki wynik i to wyłącznie kwestia czasu. Oczywiście cieszę się, że się teraz udało, ale nie jest to jakaś niesamowita euforia - przyznał.

Został srebrnym medalistą mistrzostw Polski, bo złoto wywalczył takim samym wynikiem Paweł Wojciechowski. - Bardzo się cieszę, że wyszedłem z dołka, bo ostatnio jak skoczyłem 5,31 to wdarła się niepewność. Nie wiedziałem, na co właściwie mogę liczyć - powiedział.

Konkurs tyczkarzy odbył się bez polskiego lidera tej konkurencji Piotra Liska. Dostał on od władz PZLA pozwolenie na pozostanie w Szczecinie. W najbliższych dniach powinien zostać ojcem. Jego żona Aleksandra (była tyczkarka) spodziewa się córeczki.

Swoboda mistrzynią Polski na 100 m została czasem 11,21 i podjęła decyzję, że w mistrzostwach świata w Dausze pobiegnie. Chce zmierzyć się z czołówką i takie doświadczenie może mieć znaczenie w przyszłorocznych igrzyskach. Teraz jednak chciałaby przede wszystkim odpocząć i ma nadzieję na trzy dni wolnego.

Inaczej ułożył się bieg na 100 m mężczyzn. Najpierw falstart zrobił Remigiusz Olszewski, ale został dopuszczony do rywalizacji. Po jej zakończeniu rozpatrzono protest i mimo że na mecie był trzeci, ostatecznie został zdyskwalifikowany. Mistrzem Polski został Dominik Kopeć - 10,31.

Nie było niespodzianki w pchnięciu kulą. Najlepszy wynik uzyskała mistrzyni Europy Paulina Guba - 18,57, mimo że jak sama powiedziała, nie wie, na co może liczyć i na jakim etapie teraz jest. Tegoroczny sezon jest dla niej dziwny, bo nie jest w stanie w pełni realizować treningu. Ma mimo wszystko nadzieję, że do mistrzostw świata sytuacja się ustabilizuje.

Po trzyletniej przerwie na pierwsze miejsce podium wróciła Maria Andrejczyk, która triumfowała w konkursie oszczepniczek wynikiem 59,00.

W trójskoku najdalej lądowali Adrian Świderski (16,18) i Adrianna Szóstak (13,30). Mistrzynię Polski wyłoniono także w biegu na 3000 m z przeszkodami. Została nią Mariola Ślusarczyk - 10.10,60.

Mistrzostwa Polski w Radomiu potrwają do niedzieli.

Zdjęcie Krystian Zalewski / Aleksandra Szmigiel/REPORTER /

Wyniki piątkowych finałów:

kobiety

100 m

1. Ewa Swoboda (AZS AWF Katowice) 11,21

2. Marika Popowicz-Drapała (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 11,50

3. Kamila Ciba (OŚ AZS Poznań) 11,56

3000 m z przeszkodami

1. Mariola Ślusarczyk (UKS Barnim Goleniów) 10.10,60

2. Alicja Konieczek (OŚ AZS Poznań) 10.11,37

3. Patrycja Kapała (AZS AWF Katowice) 10.27,23

trójskok

1. Adrianna Szóstak (OŚ AZS Poznań) 13,30

2. Gaja Wota (WKS Wawel Kraków) 12,97

3. Weronika Strączek (AZS AWF Wrocław) 12,68

oszczep

1. Maria Andrejczyk (LUKS Hańcza Suwałki) 59,00

2. Karolina Bołdysz (AZS AWFiS Gdańsk) 53,22

3. Aleksandra Ostrowska (AZS AWFiS Gdańsk) 52,02

kula

1. Paulina Guba (AS UMCS Lublin) 18,57

2. Klaudia Kardasz (Podlasie Białystok) 18,15



3. Maja Ślepowrońska (AZS AWF Warszawa) 16,19

mężczyźni:

100 m

1. Dominik Kopeć (Agros Zamość) 10,31

2. Przemysław Słowikowski (AZS AWF Katowice) 10,39

3. Adrian Brzeziński (MKL Toruń) 10,48

. Eryk Hampel (OŚ AZS Poznań) 10,48

3000 m z przeszkodami

1. Krystian Zalewski (UKS Barnim Goleniów) 8.28,99

2. Mateusz Kaczor (RLTL ZTE Radom) 8.54,71

3. Szymon Topolnicki (AZS AWF Katowice) 9.04,98

trójskok

1. Adrian Świderski (WKS Śląsk Wrocław) 16,18

2. Karol Hoffmann (MKS Aleksandrów Łódzki) 16,02

3. Krzysztof Uwijała (MKS Sambor Tczew) 15,84

tyczka

1. Paweł Wojciechowski (CWZS Zawisza Bydgoszcz) 5,71

2. Robert Sobera (AZS AWF Wrocław) 5,71

3. Damian Tomalik (AZS AWF Warszawa) 4,80

oszczep

1. Marcin Krukowski (KS Warszawianka) 78,70

2. Mateusz Kwaśniewski (ULKS Uczniak Szprotawa) 77,16

3. Hubert Chmielak (AZS AWFiS Gdańsk) 76,41