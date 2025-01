Kosmos, pięć setnych sekundy. Nowy rekord Polski stał się faktem. On to zapowiedział

Fenomenalny występ Jakuba Szymańskiego. A to przecież jego pierwszy start w całym sezonie!

Szymański już w eliminacyjnym biegu w hali w Luksemburgu pokazał, że jest mocny. Wygrał z łatwością, biegł lekko, nie rzucił się nawet jakoś specjalnie mocno na finiszu. A i tak uzyskał 7.46 s, tyle co w swoim najlepszym występie w karierze. A był to wspomniany już występ w Glasgow, ale nie w finale, a w półfinale.

Teraz Polak zapowiedział, że w decydującym biegu jeszcze się poprawi. I słowa dotrzymał. To był pokaz mocy! Gdy wpadł na metę, stopery pokazały czas 7.45 s. To już był rekord Polski i został o tym poinformowany. Za chwilę przyszła jednak korekta - 7.41 s, nowy rekord mityngu w Luksemburgu, ale także i najlepszy wynik w 2025 roku na świecie. Fakt, że to początek rywalizacji, ale niewielu jest w tej chwili zawodników na świecie, którzy będą w stanie to osiągnięcie poprawić.