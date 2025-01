Rekord mityngu w biegu Natalii Bukowieckiej. Polka zaczęła sezon w Luksemburgu

Zmagania pań na 200 metrów kończyły główną część programu mityngu CMCM Indoor Meeting 2025 w Luksemburgu, zaliczanego do cyklu halowej rywalizacji World Athletics (Silver Label). To pierwsza impreza tej rangi w sezonie, kolejne będą miały miejsce już w najbliższych dniach.

Najlepszy rezultat na świecie w biegu na 200 m w hali. Niezwykłe wydarzenie w Luksemburgu, Niemka zaskoczyła

Kilka minut później rozegrano jeszcze drugi bieg, z udziałem gwiazdy gospodarzy Patrizi van der Weken. To z kolei rywalka Ewy Swobody w zmaganiach na 60 m (hala) i 100 m (stadion). Wcześniej pobiegła tu na tym krótszym dystansie - rezultatem 7.07 s ustanowiła nowy rekord Luksemburga. To zarazem najlepszy wynik na świecie.

Tyle że to nie ona została gwiazdą rywalizacji, choć znów poprawiła rekord kraju, tym razem na 200 metrów. Ten nowy to 23.17 s. Za to Niemka Jessica-Bianca Wessolly spisała się genialnie, jej 22.84 s to najlepszy wynik na świecie w tym roku. I nie będzie go wcale tak łatwo poprawić, zwłaszcza że rywalizacja na tym dystansie nie odbywa się w wielu najważniejszych zawodach.