A później, według fachowców, stawka jest dość wyrównana , choć większość widzi na jej czele właśnie Polkę. Nieprzypadkowo, Natalia Kaczmarek jest w wybitnej formie, pobiła na początku czerwca rekord Polski Ireny Szewińskiej, do dziś to było 48.98 s . Tylko dwie zawodniczki przebiegły w tym roku ten dystans szybciej od niej, przy czym ta najszybsza - Sydney McLaughlin-Levrone (48.75 s) wybrała zmagania na 400 m przez płotki.

Niesamowity bieg, kosmiczna ostatnia prosta. I te czasy, pięć razy poniżej 50 sekund, dwa razy poniżej 49

Ten bieg skończył się w tak szalony sposób, że trudno było skupić myśli na jego początku. Klaver, która niedawno w Monako pobiła swój rekord życiowy, zaczęła go na swój sposób, niemal sprintersko. Ostatnio Holenderka zaczęła jednak "trzymać" tempo niemal do samego końca, dziś też tego dokonała. Sęk w tym, że były zawodniczki szybsze od niej.

Pryce od początku biegła fenomenalnie, Kaczmarek jakby trochę wolniej, początkowo była na szóstej pozycji. W połowie dystansu, już trzecia, traciła do Klaver 26 setnych, a do Jamajki - 14. Na ostatnią prostą Polka wyskoczyła już praktycznie na równi z Holenderką, rozpoczęła pościg za Pryce, która miała może metr przewagi. I choć finiszowała w swoim stylu, choć za plecami wyraźnie zostawiła Klaver, to jednak i młodsza rywalka zaimponowała. Ona wytrzymała sprint do końca - na tablicy zaś pokazał się czas 48.57 s. To nowy rekord życiowy Jamajki, tuż przed igrzyskami.