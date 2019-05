Zwycięstwo etapowe będzie celem kolarzy polskiej grupy CCC w rozpoczynającym się w sobotę w Bolonii wyścigu Giro d'Italia. W ogłoszonym we wtorek składzie nie ma zdecydowanego lidera.

Zdjęcie Laurens ten Dam /AFP

- Naszym głównym celem na Giro d’Italia jest aktywna jazda i zwycięstwo etapowe. Uważam, że mamy dobrze zbalansowany skład, który będzie szukał swoich okazji każdego dnia i starał się znaleźć w decydujących ucieczkach - oświadczył dyrektor sportowy Gabriele Missaglia.

Reklama

- Nie mamy w drużynie faworyta klasyfikacji generalnej, ale wierzę w naszych zawodników i w to, że są w stanie walczyć o wygrane na etapach. Victor de la Parte i Laurens ten Dam będą chcieli zobaczyć, na co ich stać w kontekście "generalki". Obaj są dobrze przygotowani do trzytygodniowej rywalizacji - dodał Missaglia.

W składzie znalazło się dwóch Polaków - Kamil Gradek i Łukasz Owsian, a także Włoch polskiego pochodzenia Jakub Mareczko, który ma walczyć w sprinterskich końcówkach etapów.

Najbardziej doświadczonym zawodnikiem w drużynie jest 37-letni Francisco Ventoso. Hiszpan ma na koncie dwa zwycięstwa etapowe w Giro d'Italia (2011, 2012).

Skład grupy CCC na Giro d'Italia:

Amaro Antunes (Portugalia), Josef Czerny (Czechy), Victor de la Parte (Hiszpania), Kamil Gradek (Polska), Jakub Mareczko (Włochy), Łukasz Owsian (Polska), Larens ten Dam (Holandia), Francisco Ventoso (Hiszpania).