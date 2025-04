Show Igi Świątek, błyskawiczna reakcja WTA. I to jeszcze w trakcie meczu Polki

Iga Świątek pokazała dominację w pierwszym secie

Świątek od samego początku pokazała jednak dominację w meczu z rywalką i nie oddała jej ani jednego gema . Na drugą partię wychodziła już z innym nastawieniem, co wiązało się również z większą chęcią do ewentualnych eksperymentów. Już w pierwszym gemie pokazała zagranie, którym mogła zaimponować.

Iga Świątek popisała się świetnym uderzeniem

Choć ostatecznie to Diana Sznajder wygrała ten punkt, to Polka z pewnością zasłużyła na oklaski. Wydawało się, że zasłużyła sobie na to, by mówić w kontekście jej odbicia jako o akcji meczu. Nagranie odbicia w zwolnionym tempie znalazło się szybko, bo jeszcze w trakcie meczu, w mediach społecznościowych federacji WTA.