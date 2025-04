Nowotwór, a teraz to. Kolejny dramat w rodzinie mistrza olimpijskiego

Oczy całego świata przez lata były zwrócone na Chrisa Hoya - ikonę brytyjskiego kolarstwa torowego, który przez swoją imponującą karierę zdobywał najwyższe laury i inspirował kolejne pokolenia sportowców. Jego osiągnięcia mówią same za siebie - na swoim koncie ma bowiem aż 25 medali mistrzostw świata (w tym 11 koloru złotego), a także s ześć złotych medali olimpijskich zdobytych w Atenach w 2004 roku, w Pekinie w 2008 roku oraz w Londynie w 2012 roku. Z krążkiem wrócił także z igrzysk w Sydney w 2000 roku, kiedy to wywalczył srebro w sprincie drużynowym.

Chris Hoy walczy z rakiem. Teraz poważnie zachorowała także jego żona

Hoy w 2013 roku podjął decyzję o zakończeniu kariery i od tamtej pory cieszył się z życia na sportowej emeryturze. Sielanka nie trwała jednak długo. W lutym 2024 roku Chris Hoy publicznie ogłosił, że zmaga się z nieuleczalną chorobą - rakiem prostaty. Diagnozę postawiono we wrześniu 2023 roku. Niestety, nowotwór nie ograniczył się do jednego miejsca - przerzuty objęły ramię, miednicę, biodro, kręgosłup i żebra. Pomimo dramatyzmu sytuacji, Hoy pozostał sobą - zdeterminowanym optymistą, który nawet w obliczu śmiertelnej choroby potrafił dostrzegać jasne strony życia. W wywiadzie dla "The Sunday Times" mówił z godnością: "Wszyscy się rodzimy i wszyscy umieramy, a to po prostu część procesu. Ale czyż nie mam szczęścia, że mogę przyjmować lekarstwa, które pozwolą mi przetrwać ten czas tak długo, jak to możliwe?". W październiku poprzedniego roku emerytowany już sportowiec ujawnił, że nie ma już szans na wygranie z nowotworem i zostało mu od dwóch do czterech lat życia.