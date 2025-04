Stefano Lavarini ogłosił powołania do reprezentacji Polski, są sensacje. Brakuje kilku olimpijek z Paryża

Wielkimi krokami zbliża się siatkarski sezon reprezentacyjny. W minionym roku "Biało-Czerwone" spisywały się niezwykle dobrze. Podopieczne Stefano Lavariniego wywalczyły brązowy medal Ligi Narodów oraz zdołały awansować do ćwierćfinału igrzysk olimpijskich w Paryżu. W nadchodzącym sezonie postarają się one o powtórzenie tych wyników.

We wtorek 29 kwietnia Stefano Lavarini zdecydował się na ogłoszenie listy zawodniczek, które będą reprezentować Polskę na tych imprezach. Zgrupowanie rozpocznie się 4 maja w Wałczu. Na miejscu nie będzie od razu wszystkich zawodniczek. Mimo że w Polsce znamy już najważniejsze rozstrzygnięcia - mistrzem zostały zawodniczki KS DevelopRes Rzeszów, to sezon w Europie jeszcze trwa. Reklama

W Final four Ligi Mistrzyń (3-4 maja) znajduję się Prosecco Doc Imoco Conegliano, gdzie występują dwie Polki - Martyna Łukasik oraz Joanna Wołosz. Co ciekawe w półfinale zmierzą się z Vero Volley Milano, gdzie szkoleniowcem jest właśnie Lavarini. Oznacza to, że trener dotrze na zgrupowanie z delikatnym opóźnieniem.

Drugiej z wymienionych nie zobaczymy jednak już z orzełkiem na piersi. Rozgrywająca zdecydowała się zakończyć reprezentacyjną karierę tuż po zakończeniu igrzysk olimpijskich w Paryżu. W ten sposób Stefano Lavarini będzie musiał wytypować nową kapitankę oraz podstawową rozgrywającą.

W kadrze zabrakło również aż trzech olimpijek z Paryża (z Wołosz czterech). Wśród powołanych zabrakło Natalii Mędrzyk, Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak i Marii Stenzel. W przypadku ostatniej z wymienionych potwierdziły się doniesienia medialne o przerwie od gry w reprezentacji, którą planowała libero ŁKS-u Commercecon Łódź.

Reprezentacja Polski siatkarek. Oto powołane zawodniczki

29 kwietnia PZPS ogłosił szeroką kadrę siatkarek na najbliższy sezon reprezentacyjny. Reklama

Atakujące: Aleksandra Rasińska, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska

Przyjmujące: Martyna Borowczak, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Martyna Łukasik, Natalia Murek, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Olivia Różański

Rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Julia Nowicka, Wiktoria Szewczyk, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Weronika Centka-Tietianiec, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Agnieszka Korneluk, Agata Milewska, Anna Obiała, Joanna Pacak, Dominika Pierzchała, Sonia Stefanik

Libero: Adrianna Adamek, Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Lista ta ma jednak charakter otwarty. Trener Lavarini nie zamyka możliwości ewentualnych zmian ze względu na chociażby nagły kłopot zdrowotny.

Najpierw Liga Narodów. Potem mistrzostwa świata

Powołane zawodniczki będą rywalizować między sobą o miejsce na mistrzostwa świata w Tajlandii. Ten turniej bowiem jest w tegorocznym sezonie najważniejszym. Mimo powołania aż 33 siatkarek do Azji uda się tylko 14. Szasną na przekonanie do siebie szkoleniowca będą m.in. rozgrywki Ligi Narodów. Ta ruszy już 4 czerwca. "Biało-Czerwone" rozpoczną swój udział od turnieju w Pekinie. Następnie wrócą do Europy, a konkretnie do Belgradu, aby ostatni, trzeci etap rozegrać w Chibie w Japonii. Reklama

Nie jest to ostateczna kadra na rozgrywki Ligi Narodów. Miejsc do gry jest zaledwie 30. Oznacza to, że trzy zawodniczki zostaną odrzucone przez selekcjonera. Termin zgłoszenia szerokiego składu do FIVB upływa 7 maja.

Turniej finałowy odbędzie się natomiast w Łodzi w dniach 23-27 lipca. Wystąpi w nich siedem najlepszych drużyn tabeli po wszystkich mini turniejach oraz Polska, która jest gospodarzem i ma zapewniony udział. Następnym krokiem będą mistrzostwa świata w Tajlandii. Te zaplanowane są od 22 sierpnia do 7 września tego roku.

Stefano Lavarini / MARCIN GOLBA / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFP

Stefano Lavarini, trener siatkarskiej reprezentacji Polski / Andrzej Iwańczuk / AFP

Joanna Wołosz / volleyballworld.com / materiały prasowe