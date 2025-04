Braki w reprezentacji Polski, Stefano Lavarini wyjaśnia. "Nie zgłosiły gotowości"

Stefano Lavarini ponownie wprowadził polskie siatkarki do światowej czołówki. Pod jego wodzą drużyna zdobyła dwa brązowe medale Ligi Narodów, po 16 latach przerwy zakwalifikowała się też na igrzyska olimpijskie, które zakończyła na ćwierćfinale. Nowy cykl olimpijski rozpocznie jednak bez kilku zawodniczek, które w poprzednich latach były ważnymi ogniwami drużyny.

W kadrze zabraknie m.in. libero Marii Stenzel, która z powodów zdrowotnych straciła początek poprzedniego sezonu kadrowego, a mimo to Lavarini czekał na jej powrót i zabrał na igrzyska do Paryża . Inne nieobecne to przyjmująca Natalia Mędrzyk, podstawowa siatkarka kadry w Paryżu, a także inna członkini drużyny olimpijskiej - Klaudia Alagierska. Tym razem w kadrze nie ma też m.in. atakującej Moniki Gałkowskiej i przyjmujących Zuzanny Góreckiej oraz Moniki Fedusio, które były w kadrze od początku pracy Lavariniego. Reklama

Brakuje także Joanny Wołosz, dotychczasowej kapitan kadry, ale ona już w czasie igrzysk ogłosiła, że żegna się z kadrą. Z kolei środkowa Kamila Witkowska po sezonie zdecydowała się na zakończenie sportowej kariery .

Włoski szkoleniowiec nie chce zdradzać dokładnych przyczyn absencji tych zawodniczek, ale wprost mówi, że niektóre siatkarki tego lata nie były gotowe do gry w reprezentacji.

"Niektóre zawodniczki nie zgłosiły swojej gotowości do gry w kadrze - część nie może być dostępna z powodów zdrowotnych, inne ze względu na osobiste sprawy i wybory. Dbam o prywatność każdej z nich oraz o wyłączność rozmów, które z nimi przeprowadziłem. Szanuję ich decyzje, a jednocześnie uważam, że podobny szacunek należy się dziewczynom, które zostały wybrane, które były gotowe i zmotywowane do wzięcia udziału w tegorocznym projekcie. To o nich powinno się mówić" - przekonuje Lavarini.

Nowy cykl w kadrze siatkarek. Stefano Lavarini powołał nastolatki

Ze słów szkoleniowca wynika jednak, że nie zamyka przed nikim drzwi do powrotu do kadry. Ale nie musi to być wcale takie łatwe. Reklama

"Mogę tylko zaznaczyć, że początek nowego cyklu zaczyna się teraz, a w przyszłości będę indywidualnie rozważać każdy przypadek i motywacje tych dziewczyn, które są nieobecne" - przekonuje.

Zmiany w drużynie oznaczają bowiem początek nowego cyklu olimpijskiego. Do igrzysk w Los Angeles kadra ma się przygotowywać pod okiem Lavariniego, który jeszcze przed turniejem w Paryżu przedłużył kontrakt w Polsce do 2028 r.

Na szerokiej liście 30 zawodniczek na najbliższy sezon reprezentacyjny znalazło się więc kilka nowych twarzy. Wśród nich jest m.in. niespełna 18-letnia rozgrywająca BKS-u BOSTIK ZGO Bielsko-Biała Wiktoria Szewczyk, a także o rok starsza środkowa ITA TOOLS Stal Mielec Agata Milewska.

"Rozpoczynający się sezon jest pierwszym w nowym cyklu olimpijskim. W ubiegłych latach musieliśmy optymalizować krótki czas przygotowań, uwzględniając głównie zawodniczki, które mogły dać nam największą gwarancję gotowości do gry i rywalizacji na poziomie międzynarodowym, lub te, które mogłyby najlepiej wkomponować się w drużynę gotową do natychmiastowego osiągania jak najlepszych wyników. W rozpoczynającym się sezonie chcielibyśmy włożyć więcej pracy w testowanie zawodniczek, które mogłyby znaleźć dla siebie miejsce w nowym cyklu olimpijskim" - podkreśla Lavarini. Reklama

Selekcjoner powołał łącznie 33 zawodniczki, do Ligi Narodów będzie mógł zgłosić 30 . Zapowiada jednak, że w trakcie Ligi Narodów w przygotowaniach będzie uczestniczyć wyselekcjonowana grupa 20 siatkarek. Pierwsze kadrowiczki przyjadą do Wałcza, gdzie będzie trenować kadra, 4 maja. Sam selekcjoner dołączy do kadry kilka dni później, bo 3 maja prowadzony przez niego zespół Numia Vero Volley Milano rozpocznie grę w Final Four Ligi Mistrzyń. Włoch zaznacza też, że lista jest otwarta i w razie potrzeby może dokonać na niej zmian.

Reprezentacja Polski siatkarek na rok 2025:

Atakujące: Aleksandra Rasińska, Malwina Smarzek, Magdalena Stysiak, Julia Szczurowska

Przyjmujące: Martyna Borowczak, Martyna Czyrniańska, Paulina Damaske, Karolina Drużkowska, Martyna Łukasik, Natalia Murek, Julia Orzoł, Julita Piasecka, Olivia Różański

Rozgrywające: Julia Bińczycka, Alicja Grabka, Marlena Kowalewska, Julia Nowicka, Wiktoria Szewczyk, Katarzyna Wenerska

Środkowe: Weronika Centka-Tietianiec, Aleksandra Gryka, Magdalena Jurczyk, Natalia Kecher, Agnieszka Korneluk, Agata Milewska, Anna Obiała, Joanna Pacak, Dominika Pierzchała, Sonia Stefanik Reklama

Libero: Adrianna Adamek, Klaudia Łyduch, Justyna Łysiak, Aleksandra Szczygłowska

Stefano Lavarini i reprezentacja Polski / Orhan Cicek / AFP

Agnieszka Korneluk i polskie siatkarki / volleyballworld.com / materiały prasowe