Wojciech Szczęsny się nie wahał. Potem słychać było tylko okrzyki radości

Wojciech Szczęsny nie zachował czystego konta, ale Barcelona wygrała

Finał Pucharu Króla okazał się spotkaniem niezwykle emocjonującym i to do samego końca. Do rozstrzygnięcia meczu potrzebna była dogrywka, a w jej ostatnich minutach sędzia rozdał aż trzy czerwone kartki - na boisku doszło do niemałej awantury. Ostatecznie Blaugrana mogła cieszyć się z triumfu nad Królewskimi, a Wojciech Szczęsny spokojnie mógł uznać, że zalicza najlepszy sezon od lat.