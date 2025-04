Pilny komunikat ws. gwiazdy Realu Madryt. Długa absencja po skandalu w El Clasico, to koniec

Potężna burza wybuchła w mediach w związku z zachowaniem Antonio Rudigera w trakcie ostatniego El Clasico. Stoper Realu Madryt wyraźnie nie był w stanie utrzymać nerwów na wodzy, a hamulce puściły mu do tego stopnia, że powstrzymywać od ruszenia w stronę arbitra musieli go koledzy z drużyny. Został on ukarany czerwoną kartką, a w mediach rozgorzała dyskusja, ile potrwa jego absencja. Ta będzie długa, choć powód nie jest oczywisty.