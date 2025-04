Tragedia podczas wyścigu. Nie żyje dwóch kolarzy

Nie żyje dwóch kolarzy. Tragedia podczas Ronde van Vlaanderen Challenge

Na podjeździe Old Kwaremont w Kluisbergen kolarz narodowości francuskiej także zasłabł i był reanimowany przez zespół medyczny,. Ostatecznie podjęto decyzję o przetransportowaniu kolarza-amatora helikopterem do pobliskiego szpitala. Niestety, na krótko po przybyciu mężczyzny do placówki medycznej stwierdzono zgon.