Boniek jest pewny, to będzie mistrz Polski. Nagle wypalił. "Trzyma piłkarzy za gardło"

Pozostały zaledwie cztery kolejki do końca sezonu PKO BP Ekstraklasy. Mimo że do zdobycia pozostało jeszcze 12 punktów, to w walce o mistrzostwo Polski na dobre pozostały tylko dwie drużyny - lider tabeli Raków Częstochowa i wicelider Lech Poznań. Różnica między nimi wynosi zaledwie dwa "oczka", co oznacza, że rywalizacja o to trofeum może trwać aż do ostatniej kolejki.