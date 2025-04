Wilfredo Leon i spółka zawładnęli Lublinem. Szaleństwo w mieście

Poprzeczka napędzonych do granic siatkarzy Bogdanki zdaje się być w tej chwili zawieszona na stratosferycznym poziomie , dlatego nikt nie powie, że to Aluron CMC Warta Zawiercie jest wielkim faworytem finału rozgrywanego do trzech zwycięstw. Motorem napędowym w klubie, założonym ledwie przed niespełna dwunastoma laty, jest przyjmujący Wilfredo Leon, jeden z najlepszych , a zdaniem wielu najlepszy siatkarz świata. Sceptycy twierdzili, że reprezentant Polski nie pociągnie takiego zespołu, a ponadto obawiali się, że szyki mogą pokrzyżować problemy ze zdrowiem. Teraz połykają własne języki .

Minuta i po biletach. Prezes przewiduje "kilkanaście sekund"

Natomiast zaprotestował w momencie, gdy został zapytany, czy transfer Leona się spłacił. Odparł, że to nie jest odpowiednie słowo, ale pomijając kwestię semantyki, udzielił twierdzącej odpowiedzi. - Jeżeli chodzi o zainwestowane pieniądze w ten transfer, to mogę powiedzieć, że zdecydowanie nam się to opłaciło. Nie nazywałbym jednak tego spłacaniem się. Leon to rewelacyjny zawodnik i każdy to widzi - zapewnił.