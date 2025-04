Starcie z Leonem o krok, a tu takie wieści o Winiarskim. Wychodzą kulisy jego pracy

Z powodu kontuzji w trzecim secie boisko musiał opuścić Karol Butryn , którego zastąpił Kyle Ensing . I mimo że Butryn był gotowy do powrotu do gry, zmiana została zaprotokołowana przez sędziów jako narzucona - co oznaczało, że polski siatkarz nie mógł już wrócić na boisko. Ciężar gry w ataku spoczął więc na barkach Ensinga, który przez cały sezon był rezerwowym .

Wychodzą na jaw kulisy pracy Michała Winiarskiego. "Ma na tyle odwagi"

"Ma na tyle odwagi cywilnej i sportowej, że jest w stanie zrobić to, co słuszne. To nie jest przywiązanie do jednej szóstki. Jako były zawodnik bardzo ceni sobie budowanie relacji między zawodnikami, sztabem a trenerem. Według Michała każdy, nawet najlepszy zawodnik ma prawdo do popełnienia błędów" - przekonuje Baran.