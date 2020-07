Cezary Stefańczyk po siedmiu latach odejdzie z Wisły Płock. Doświadczony obrońca poinformował o tym kibiców osobiście.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bundesliga. Werder Brema - Heidenheim 0-0 - skrót (ZDJĘCIA ELEVEN SPORTS). WIDEO Eleven Sports

Stefańczyk podpisał aneks do umowy z "Nafciarzami", dzięki czemu pozostanie w klubie do 30 lipca. Później jednak pożegna się z Wisłą Płock.



"Drodzy Kibice, wszystko wskazuje na to że powoli dobiega końca moja przygoda z Wisłą Płock. 30 lipca kończy się mój kontrakt z klubem i po siedmiu latach gry dla nafciarzy opuszczę Płock" - napisał na Facebooku Stefańczyk.



Reklama

"Wiele razy mówiłem o tym w wywiadach i powtórzę to raz jeszcze - czas, który spędziłem w Wiśle Płock pozostanie w mojej pamięci do końca życia. Wspólnie przeżyliśmy wiele pięknych chwil, cieszyliśmy się po zwycięstwach, smuciliśmy się po porażkach. Wspólnie wywalczyliśmy wyczekiwany przez wszystkich awans do Ekstraklasy, co było dla mnie niezapomnianym przeżyciem i nagrodą za wszystkie lata spędzone na boisku. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim kolegom z szatni, trenerom, pracownikom klubu i kibicom. Wasze wsparcie czułem w każdym momencie, za co jestem dozgonnie wdzięczny.



Nadal pozostanę oczywiście wiernym kibicem Wisły Płock i będę trzymał kciuki za jak najlepsze wyniki i dalszy rozwój klubu" - dodał prawy obrońca.

Stefańczyk był piłkarzem płockiej drużyny od lipca 2013 roku. Łącznie zagrał dla klubu w 205 meczach.



Wcześniej obrońca był zawodnikiem m.in. ŁKS-u Łódź, Zawiszy Bydgoszcz, ŁKS-u Łomża i Górniku Łęczna.



#POMAGAMINTERIA

1 czerwca reprezentantka Polski w kolarstwie górskim Rita Malinkiewicz i jej koleżanka Katarzyna Konwa jechały na trening w ramach autorskiego projektu Rity dla pasjonatów kolarstwa #RittRide for all. Z niewyjaśnionych przyczyn w Wilkowicach koło Bielska-Białej wjechał w nie samochód jadący z naprzeciwka. Kasia przeszła wiele operacji, w tym zabieg zespolenia połamanego kręgosłupa i połamanej twarzoczaszki oraz częściową rekonstrukcję nosa i języka. Rita nadal pozostaje w śpiączce farmakologicznej, a jej obecny stan zdrowia jest bardzo ciężki. Potrzeba pieniędzy na ich leczenie i rehabilitację - dołącz do zbiórki. Sprawdź szczegóły >>>

Zdjęcie Cezary Stefańczyk / Łukasz Grochala / Newspix

WG