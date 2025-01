Urodzony w Kielcach pomocnik karierę zaczynał w młodzieżowych zespołach GKS-u Tychy, z których trafił do rezerw, a potem do pierwszej drużyny. Dopiero w lipcu 2023 roku przeniósł się do Łazisk Górnych, by już w styczniu wylądować w Legionovii. Zaledwie pół roku później zmienił klub właśnie na Kotwicę Kołobrzeg.