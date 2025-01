Prezes Wisły Kraków zaczepił najbogatszego człowieka świata. Chodzi o wsparcie klubu

Jarosław Królewski jest zapatrzony w Elona Muska. Uważa go za wizjonera i człowieka, który zdecydowanie wyprzedza swoją epokę. Pochodzący z Republiki Południowej Afryki miliarder, podobnie jak Królewski, zajmuje się m.in. systemami informatycznymi, a także utworzył organizację zajmującą się sztuczną inteligencją, której prezes Wisły jest wielkim zwolennikiem.

O Musku ostatnio zrobiło się głośno w kontekście lidera Premier League - Liverpoolu. Pojawiły się informacje, że najbogatszy człowiek świata może kupić klub z Anfield Road , a zachęcać ma go do tego fakt, że w Liverpoolu miała urodzić się jego babcia. Na razie żadna ze stron o oficjalnych rozmowach jednak nie poinformowała.

Jarosław Królewski napisał do Elona Muska

Wpis prezesa Wisły należy traktować z przymrużeniem oka, ale nie jest tajemnicą, że przy Reymonta poszukują inwestora, gdyż z roku na rok klub powiększa dług i przede wszystkim nie potrafi wygrzebać się z I ligi. Obecnie Wiśle również daleko do awansu, bo po rundzie jesiennej zajmuje dopiero siódme miejsce z 10 punktami straty do drugiej pozycji (daje bezpośredni awans) oraz dwoma do szóstego miejsca (daje udział w barażach o awans).