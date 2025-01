Media: Wisła Kraków i Jagiellonia Białystok się porozumiały. Oto data meczu o Superpuchar Polski

W Wiśle Kraków od kilku lat tęsknie spogląda się na PKO BP Ekstraklasę - nie ulega wątpliwości, że obecnie największą ambicją "Białej Gwiazdy" jest powrót do elity. Choć kolejne plany w tej kwestii na razie spalały na panewce, to zespołowi z "Grodu Kraka" udało odnieść się inny sukces.

Jagiellonia znów celuje w mistrzostwo Polski. Wisła wciąż walczy o awans do Ekstraklasy

"Duma Podlasia" to obecnie trzecia drużyna PKO BP Ekstraklasy, która traci do liderów z Lecha Poznań zaledwie trzy punkty. "Wiślacy" z kolei są w Betclic 1. Lidze siódmi i do pierwszego Bruk-Betu Termaliki Nieciecza tracą aż 15 "oczek". Lepiej wygląda jednak ich sytuacja w odniesieniu do miejsca gwarantującego baraże - tutaj strata wynosi tylko dwa pkt.