"Koniec z wymyślaniem powodów z czapy, żeby tylko nie wpuścić na mecz kibiców Wisły Kraków. Od teraz każdy taki zakaz będzie od razu badała komisja dyscyplinarna PZPN, a za brak właściwego uzasadnienia klubowi zakazującemu grozi do 5 mln kary. Więc powinny się skończyć żarty z przepisów. Duży plus dla PZPN, o ile oczywiście przepis będzie egzekwowany. No i dowód, że presja mediów ma sens :)" - pisze w serwisie X Szymon Jadczak ze Sportowych Faktów.

