Nie jest niczym odkrywczym stwierdzenie, że jeśli w momencie trwania danego wielkiego wydarzenia sportowego nic nie mówi się o pracy służb specjalnych, to działają one wzorowo w ciszy. Tak też było podczas igrzysk olimpijskich i paralimpijskich. Nie dochodziły do wiadomości publicznej żadne głosy o zagrożeniu terrorystycznym, co oczywiście nie oznaczało, że go całkowicie nie było. Prokurator krajowy Francji do spraw walki z terroryzmem był w środę gościem telewizyjnego programu "8:30 franceinfo", w którym odsłonił kulisy pracy struktur państwowych zapewniających bezpieczeństwo.

Reklama