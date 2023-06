W Krakowie na stadionie miejskim im. Henryka Reymana oficjalnie zainaugurowano Igrzyska Europejskie 2023 . Ceremonię otwarcia poprzedziły pierwsze rywalizacje, które tylko podsyciły apetyty Polaków. Obiecująco wygląda forma zwłaszcza kajakarek. Kajakowa czwórka i dwójka kobiet uzyskały bezpośredni awans do finałów i mają poważne szanse medalowe. Następne konkurencje zaplanowano na czwartek 22 czerwca.

Zanim do tego dojdzie wszyscy uczestnicy imprezy mieli okazję zaprezentować się fanom na płycie obiektu, na którym na co dzień gra Wisła Kraków . Uroczystość rozpoczęła się od odegrania hejnału mariackiego i krótkiego pokazu sztucznych ogni. Później powitano oficjeli z prezydentem Andrzejem Dudą na czele, wniesiono, a następnie wciągnięto na maszt biało-czerwoną flagę, i odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego.

Podczas występów artystycznych nie zabrakło nawiązania do wojny w Ukrainie i słów wsparcia dla walczących z rosyjskimi wojskami Ukraińców.

Słowa wsparcia dla Ukrainy i niespodzianka na ceremonii otwarcia igrzysk europejskich w Krakowie

Kilka ciepłych słów w ich stronę skierował prowadzący imprezę Tomasz Kammel. "Nasi przyjaciele z Ukrainy, zwycięzcy Eurowizji. (...) Lider zespołu mówił: 'Kiedyś zadedykowałem ten utwór ['Stefania'] mamie, a po wybuchu wojny nabrał on nowego charakteru. Wielu Ukraińców odnosi go do matki-Ukrainy'" - przypomniał. Później dodawał jeszcze: "W Ukrainie wciąż trwa wojna, Ukraina wciąż walczy". Z kolei Muniek Staszczyk zadedykował swoją piosenkę "Nie, nie, nie" - jak powiedział - "ofiarom strasznej wojny".