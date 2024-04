Igrzyska olimpijskie w Paryżu rozpoczną się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. A to oznacza, że sportowcy mają jeszcze nieco ponad trzy miesiące na to, by odpowiednio przygotować się do najważniejszej imprezy czterolecia i szlifować formę, która pozwoli im powalczyć o upragniony medal. Jak w rozmowie z Polsatem Sport zauważył Paweł Rańda, dla sportowców jest to "w zasadzie chwilka".