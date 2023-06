Krok w stronę igrzysk? Wielkie sportowe święto. "Polacy, możecie być dumni"

Wszyscy uczestnicy konferencji zgodnie podkreślali, że impreza odbywa się w bardzo trudnych warunkach. Za nami pandemia, która mocno spowolniła przygotowania do tego wydarzenia. Zaraz potem za wschodnią granicą Polski wybuchła wojna. Bandycka Rosja najechała Ukrainę i nasz kraj musiał się zmagać z falą uchodźców wojennych.

Te wszystkie wydarzenia doprowadziły też do wzrostu inflacji w Europie, która właśnie w Polsce jest jedną z największych w na Starym Kontynencie.



Dawid Kubacki przed startem w Igrzyskach Europejskich / materiały prasowe / materiały prasowe

"To największe wydarzenie sportowe w historii Polski"

- To największe wydarzenie sportowe w historii Polski. Nie ma wątpliwości, że czeka nas coś szczególnego - mówił Marcin Nowak, szef komitetu organizacyjnego igrzysk europejskich.

Wydaje się, że jednak pod względem sportowym większym wydarzeniem było Euro 2012. Tyle że ono było organizowane razem z Ukrainą. Na pewno jednak w naszym kraju nie gościło tak wielu sportowców. Tych w igrzyskach europejskich będzie ponad siedem tysięcy. Oby tylko trybuny nie świeciły pustkami. Zresztą gospodarze zachęcają do tego, by odwiedzać obiekty, bo rywalizacja z pewnością będzie na światowym poziomie. Niektóre zawody mają przy okazji rangę mistrzostw Europy, ale też jest to szansa na uzyskanie wielu kwalifikacji olimpijskich.

- Czeka nas kilka dni absolutnie wielkiego wydarzenia sportowego. Jestem pewny, że organizacyjnie ta impreza będzie stała na znakomitym poziomie. Wszystkie obiekty, a także wioska olimpijska, robią wielkie wrażenie. Zapraszam polskich kibiców na areny, bo to będą zmagania na najwyższym poziomie - powiedział minister Kamil Bortniczuk.

Małopolska gości igrzyska europejskie. "Polacy możecie być dumni"

Igrzyska europejskie to okazja, by Kraków i Małopolska jeszcze bardziej pokazały się światu. Warto też wspomnieć, że rywalizacja będzie się też odbywała na Podkarpaciu, a także na Śląsku i Dolnym Śląsku. To różni te igrzyska od dwóch wcześniejszych, gdzie rywalizacja przebiegała właściwie w obrębie miasta.



- Dla nas to wielki zaszczyt gościć państwa w tak pięknym regionie, jak Małopolska. Wszyscy wykonaliśmy ogromną pracę w bardzo trudnych okolicznościach. Przypomnę, że za nami pandemia, a zaraz potem rozpoczęła się wojna przeciwko niepodległemu państwu ukraińskiemu. Stąd niespotykana w naszym kraju fala uchodźców wojennych, których wielu przyjęliśmy w Małopolsce. Udało się nam jednak przygotować do tych igrzysk w tak trudnym i krótkim czasie - mówił Witold Kozłowski, wojewoda małopolski.



- Polacy musicie być dumni z tego, że w tak trudnych czasach udało się zorganizować tę imprezę. Kraków to jedno z najpiękniejszych miejsc na świecie. Podobnie jak Małopolska - przekonywał Hasan Arat, przewodniczący komisji koordynacyjnej Europejskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że nadszedł ten dzień. Przed nami trzecie igrzyska europejskie, w których weźmie udział ponad siedem tysięcy sportowców - wtórował mu Spyros Capralos, przewodniczący Stowarzyszenia Europejskich Komitetów Olimpijskich (EOC).

Igrzyska europejskie bez Białorusi i Rosji. "Odsiewamy ziarna od plew"

Nie mogło oczywiście zabraknąć tematu związanego z brakiem w igrzyskach europejskich reprezentacji Rosji i Białorusi.

- Nie zgadzamy się z tym, co się dzieje w niektórych federacjach sportowych. Dla nas nie ma możliwości, by Rosja i Białoruś uczestniczyły w rywalizacji. I to zdanie podtrzymujemy - powiedział Nowak.

Stanowisko MKOl wobec Białorus i Rosji jest na razie mgliste. Razem z rządem Ukrainy przygotowujemy bazę danych na temat sportowców z Białorusi i Rosji i ich zachowań. Mamy nadzieję, że to pomoże MKOl. Odsiewamy tym samym ziarna od plew, bo jednak wielu sportowców z tych krajów dało się wykorzystać tamtejszej propagandzie ~ dodał Bortniczuk.

Capralos podkreślał, jak ważny jest udział w tych igrzyskach reprezentacji Ukrainy, która każdego dnia jest atakowana przez rosyjskich bandytów.

- Jesteśmy szczęśliwi, że Ukraina bierze udział w tych igrzyskach, choć znajduje się w tak trudnej sytuacji. Jestem pewny, że podczas przywitania ekipy z tego kraju na ceremonii otwarcia, otrzyma ona owację na stojąco - mówił szef EOC.

Krok do igrzysk olimpijskich w Polsce? Tajemnicze słowa ministra sportu

Szef komitetu organizacyjnego igrzysk europejskich przyznał, że ze względu na inflację trzeba było zwiększyć budżet imprezy, ale zwracał też uwagę na ważną rzecz: - Nie budowaliśmy nowych obiektów, tylko je modernizowaliśmy. Chcieliśmy zachować balans i nie budować pomnika, a także bizancjum finansowego. Oczywiście w związku z inflacją, którą odczuwa cały świat, budżet imprezy musiał zostać zwiększony.

Za to tajemniczo o przyszłości, jeżeli chodzi o wydarzenia sportowe w Polsce, mówił minister sportu i turystyki: - Mam nadzieję, że to wstęp do tego, by Polska gościła jeszcze większe wydarzenia sportowe. Przecieramy szlaki pod kątem igrzysk olimpijskich, które może w przyszłości Polska będzie chciała zorganizować.

Warto dodać, że Poczta Polska wypuściła z okazji igrzysk europejskich znaczek okolicznościowy, na którym znajdują się maskotki imprezy - smok Krakusek i salamandra Sandra.

Widok na Stare Miasto w Krakowie / Artur Widak/NurPhoto / AFP

Konferencja otwierająca igrzyska europejskie / Beata Zawrzel / Reporter

Biuro prasowe igrzysk europjskich w Centrum Kongresowym ICE Kraków / Tomasz Kalemba / INTERIA.PL