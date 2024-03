"Świetna wiadomość dla sportowców". To tam odbędą się kolejne Igrzyska Europejskie

Igrzyska Europejskie na swój prestiż rywalizacji muszą jeszcze bardzo solidnie popracować. Z pewnością daleko tej imprezie nie tyle do igrzysk olimpijskich, co nawet mistrzostw Europy czy mistrzostw świata w poszczególnych dyscyplinach sportowych. Wystarczy spojrzeć na listę państw, które były gospodarzami tej imprezy.

Igrzyska Europejskie 2027 w Stambule!

Czekaliśmy na decyzję, kto będzie gościł tę imprezę w 2027 roku. Ta zapadła. Wiemy już, że za trzy lata igrzyska europejskie zostaną zorganizowane przez Turcję, a głównym ośrodkiem zmagań będzie Stambuł. "EOC jest zachwycone zatwierdzeniem kandydatury Stambułu na gospodarza Igrzysk Europejskich 2027 . To świetna wiadomość zarówno dla europejskich sportowców, jak i miasta. Stambuł i Turcja od dawna są dobrymi przyjaciółmi międzynarodowego sportu, m.in. Stambuł wplótł sport w tkankę codziennego życia dla korzyści obywateli. Wiemy, że będzie to idealne miejsce, w którym najlepsi europejscy sportowcy będą mogli zabłysnąć w 2027 roku" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym.

"Dalej opierając się na sukcesie Kraków-Małopolska 2023, EOC i Zespół ze Stambułu postanowił zapewnić jeszcze większą proporcję zawodów. Wydarzenie będzie bowiem także służyć, jako kwalifikacja do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Umożliwiłoby to przyszłym tureckim olimpijczykom kwalifikację do imprezy na własnym terenie, przy wsparciu krajowej publiczności, która obejmuje przyjaciół i rodzinę" - napisano w dalszej części oświadczenia.