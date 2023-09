Kontrola NIK w związku z igrzyskami europejskimi. Spółka spłaciła zaległości

Skąd się wzięły zaległości w rozliczeniach? Prezes tłumaczył

Faktycznie pojawiły się pewne opóźnienia i nigdy tego nie ukrywaliśmy. Kilka tygodni temu prowadziliśmy prace nad dokumentacją, na podstawie której pozyskujemy środki publiczne. Zobowiązani zostaliśmy do tego, by wziąć pod uwagę wszystkie czynniki, między innymi te o charakterze nagłym i zmiennym. Ze względu na pogodę musieliśmy przenosić o jeden dzień zawody w skokach narciarskich czy turniej Teqballa na Rynku Głównym w Krakowie. Pamiętacie też państwo jak wiele pracy, ze względu na kilka nawałnic, kosztowało nas przygotowanie toru kolarstwa górskiego w Krynicy-Zdroju



- Ze względu na wspomniane zmiany przygotowanie dokumentacji zajęło nam nieco więcej czasu, niż planowaliśmy i stąd opóźnienie. Nie mogliśmy sobie pozwolić na to, by wnioski składane do Ministerstwa Sportu i Turystyki były niedokładne - opisywał Nowak.



Prezes spółki podkreślił, że wszyscy kontrahenci zostali poinformowani o opóźnieniach. Przedstawiono im harmonogram spłat, który następnie został w pełni zrealizowany.