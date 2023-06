Igrzyska europejskie 2023: Wielkie otwarcie. Tak Kraków pokazał się światu

Współzawodnictwo na igrzyskach europejskich 2023 w Krakowie zaczęło się tak naprawdę już we wtorek 20 czerwca od pierwszych zmagań lekkoatletycznych i pierwszych potyczek w plażowej piłce ręcznej. Nazajutrz od rana sympatyków sportu czekały kolejne atrakcje, np. kajakarstwo, padel, kolarstwo czy koszykówka 3x3 ( w ramach której "Biało-Czerwoni" zdołali zafundować kibicom prawdziwy rollercoaster emocji ).

Niemniej na oficjalną inaugurację trzeba było poczekać do środowego wieczoru - dokładnie o godz. 20.30 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana (na co dzień domu Wisły Kraków) rozpoczęła się ceremonia otwarcie IE. Nie zabrakło paru naprawdę efektownych występów.

Andrzej Gut-Mostowy – Igrzyska Europejskie 2023 to będzie największa impreza sportowa w tym roku na świecie. WIDEO

Igrzyska europejskie 2023. Tak przebiegała ceremonia otwarcia sportowej imprezy

Nie minęło jednak dużo czasu, a widowisko już pognało dalej - przy fortepianie do odegrania muzyki Chopina zasiadł Leszek Możdżer, a tymczasem na płycie znów ukazali się artyści baletowi oraz ci prezentujący popisy gimnastyczne. Był to niejako wstęp do wspomnień na temat znanych Polek i Polaków - Wisławy Szymborskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Marii Curie-Skłodowskiej, Henryka Arctowskiego, Mikołaja Kopernika, Jana Pawła II. Niczym bumerang powracał też temat rzeki Wisły, którą symbolizowały układy wykonywane przez tancerzy.