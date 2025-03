Iga Świątek w półfinale Indian Wells przegrała z Mirrą Andriejewą, a podczas meczu z Rosjanką kilkukrotnie puszczały jej nerwy. To rodzi pytania o efekty pracy Darii Abramowicz, która pełni rolę psycholożki tenisistki. W tym kontekście o komentarz poproszono eksperta Adama Romera, który w rozmowie z WP SportoweFakty potwierdził to, co o Abramowicz mówił m.in. Jerzy Janowicz - jej rola wykracza poza to, czym powinien zajmować się psycholog. "Jest dla Świątek mentorką, powierniczką, ale nie psycholożką" - ocenił ekspert.