Co naprawdę łączy Świątek i Abramowicz? "Nie oszukujmy się, jesteśmy dorośli"

Bliska relacja Świątek i Abramowicz. Za dużo tutaj spekulacji, Sidor żąda wyjaśnień

- Czasami na takim poziomie trochę bardziej sensacyjnym czytałem te relacje i one mnie bawiły. Czytałem jak sensacyjną prozę o tym, co tam się dzieje w tym obozie. Ale to wynika też niestety z braku komunikacji. Bo dziennikarze jak nie mają podstaw do pisania artykułów, to zaczynają szukać sensacji byle gdzie i byle jak. I to schodzi na taki poziom rynsztokowy trochę - dodaje były tenisista.