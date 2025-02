A jednak. Barcelona idzie na całość. Huczy po decyzji w sprawie Lewandowskiego

Wygląda na to, że spekulacje na temat najbliższej przyszłości Roberta Lewandowskiego wkroczyły w zupełnie nowy wymiar. Dywagacje na temat jego gry dla Barcelony w kolejny sezonie mocno tracą na aktualności. Jak informuje "Sport", władze katalońskiego klubu podjęły decyzję o przedłużeniu kontraktu z Polakiem do 2027 roku. Obie strony zachowają jednak prawo do rozwiązania umowy 12 miesięcy wcześniej.