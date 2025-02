Kluczowy gol Lewandowskiego, ale co wyczyniał Szczęsny. FC Barcelona czekała aż 78 dni

Barcelona na prowadzeniu, Lewandowski z golem. Plan na 45 minut wykonany

Tak jak można było się spodziewać, gospodarze zepchnęli przyjezdnych od pierwszych minut do głębokiej defensywy i rzadko opuszczali ich połowę. Rayo wyczekiwało na okazję do skontrowania Barcy, przy okazji dbając o zabezpieczenie defensywy. Pierwszą dogodną okazję do otwarcia wyniku miał Raphinha . Jego uderzenie przeleciało jednak obok słupka. Chwilę później Brazylijczyk powinien już trafić, ale jego uderzenie świetnie obronił golkiper.

Co się odwlecze, to nie uciecze. Z tym że pomocną dłoń w kierunku Barcelony wyciągnął w 26. minucie Pathe Ciss. Senegalczyk powalił w polu karnym Inigo Martineza, a sędzia po analizie VAR zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego. Podszedł do niego naturalnie Robert Lewandowski. Wytrzymał próbę nerwów, choć piłka do siatki prześlizgnęła się po słupku. Stracona bramka wyraźnie pobudziła jednak graczy Rayo.